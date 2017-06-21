Российского посла вызвали в МИД Швеции после инцидента в воздухе с Су-27

Посол РФ в Швеции приглашен в МИД Швеции в связи с сопровождением российским Су-27 на близком расстоянии шведского военного самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции.

"Российский посол приглашен в МИД Швеции в ближайшее время для разговора, в том числе и об инциденте, о котором сегодня сообщило ведомство ВС Швеции", — говорится в письменном комментарии, присланном РИА Новости.

Вооруженные силы Швеции утверждают, что российский истребитель в понедельник сопровождал шведский военный самолет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем на очень близком расстоянии.

Как говорится в сообщении ВС Швеции, идентификация шведских полетов российскими самолетами не является необычным событием, но в этот раз "российский самолет вел себя таким образом, который следует рассматривать как заслуживающий внимание, когда расстояние между самолетами одно время было очень коротким".

Шведские военные отмечают, что об инциденте сообщено в правительство страны.

РИА Новости не располагает комментариями МО РФ

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.