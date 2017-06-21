Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает корреспондент РИА Новости

Самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился Шойгу, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27, находящийся в эскорте. Су-27 "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался.