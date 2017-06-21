Они пошли внаглую, чуть ли не в полный рост - подробности кровавой атаки ВСУ на Желобок

Во время атаки ВСУ на село Желобок в ЛНР 7 июня украинские военнослужащие поначалу атаковали позиции ополченцев даже без артподготовки , рассказал сайту телеканала Звезда президент патриотического фонда социальной поддержки ветеранов и военно-патриотического воспитания молодежи Служу Великой Руси Андрей Гребенников

По словам Гребенникова, который ссылается на непосредственных участников того боя, внезапная атака ВСУ вызвала удивление у бойцов ЛНР. Когда они (ВСУ - прим. ред.) пошли в атаку, они пошли даже без артподготовки, вот что самое удивительное. Двинулись, и наши сначала даже удивились - вот так вот внаглую, чуть ли не в полный рост идут. Потом их положили, потом ВСУ на это обиделись и вдарили уже артиллерией по нашим позициям. Там и получилось, что большинство убитых наших - это ранение в голову , - рассказал Гребенников.

По его словам, украинские военнослужащие в ходе тех боестолкновений потеряли минимум 30-32 человека убитыми и около 50 ранеными - это только те потери, которые были подтверждены бойцами ЛНР в визуальном режиме . Ополченцы ЛНР во время двухдневных боев за Желобок потеряли семь человек убитыми и 15 ранеными - в основном это потери от артобстрелов. Седьмого июня ВСУ предприняли попытку атаки на село Желобок в ЛНР , но потерпели неудачу. Бои распространились по фронту на 10-15 километров. Сообщалось, что ВСУ таким образом пытались срезать выступ линии фронта.