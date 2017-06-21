Украинский нардеп устроил парад полуголых помощниц в бассейне

На фотографии нардеп стоит в самом центре. Рядом с ним 9 девушек, 3 из них в купальниках. По данным «Страны.ua» , это его помощницы Ольга Виноградова, Дарья Бондаренко , пресс-секретарь Олега Ляшко Ярослава Пугачова, фотограф Анна Сенник, а также члены его семьи.

«В завершение вчерашней темы. Я и мой парад! Мы за традиционные ценности и семью», - подписал Мосийчук публикацию.

Ранее нардеп назвал ЛГБТ-парад в Киеве «пропагандой сексуальных извращений». По его словам, мероприятие является «идеологической диверсией», которая направлена против «традиционных основ украинской нации». Он также отметил, что парад «несет угрозу национальной безопасности страны».