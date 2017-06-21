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Украинский нардеп устроил парад полуголых помощниц в бассейне
Фото: Ігор Мосійчук / Facebook
Народный депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук в защиту семейных ценностей опубликовал в своем Facebook-аккаунте снимок с полуголыми девушками у бассейна.
На фотографии нардеп стоит в самом центре. Рядом с ним 9 девушек, 3 из них в купальниках. По данным «Страны.ua», это его помощницы Ольга Виноградова, Дарья Бондаренко, пресс-секретарь Олега Ляшко Ярослава Пугачова, фотограф Анна Сенник, а также члены его семьи.
«В завершение вчерашней темы. Я и мой парад! Мы за традиционные ценности и семью», - подписал Мосийчук публикацию.
Ранее нардеп назвал ЛГБТ-парад в Киеве «пропагандой сексуальных извращений». По его словам, мероприятие является «идеологической диверсией», которая направлена против «традиционных основ украинской нации». Он также отметил, что парад «несет угрозу национальной безопасности страны».
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