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В НАТО назвали профессиональными действия российских пилотов в ходе инцидента над Балтикой
Фото: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
Представитель НАТО заявил, что действия российских пилотов во время инцидента над Балтикой 21 июня были профессиональными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное», — сказали в альянсе.
Кроме того, НАТО подтвердило, что в среду, 21 июня, над Балтийским морем были отслежены три российских самолёта.
«Поскольку самолёты не идентифицировали себя и не ответили диспетчерам, истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата в соответствии со стандартными процедурами», — добавили в организации.
Ранее стало известно, что самолёты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны России Шойгу, когда тот следовал в Калининград и из Калининграда.
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