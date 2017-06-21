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В НАТО назвали профессиональными действия российских пилотов в ходе инцидента над Балтикой

В НАТО оценили работу пилотов РФ в инциденте над Балтикой
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Представитель НАТО заявил, что действия российских пилотов во время инцидента над Балтикой 21 июня были профессиональными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы оцениваем поведение российских пилотов как безопасное и профессиональное», — сказали в альянсе.
Кроме того, НАТО подтвердило, что в среду, 21 июня, над Балтийским морем были отслежены три российских самолёта.
«Поскольку самолёты не идентифицировали себя и не ответили диспетчерам, истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата в соответствии со стандартными процедурами», — добавили в организации.
Ранее стало известно, что самолёты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны России Шойгу, когда тот следовал в Калининград и из Калининграда.
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