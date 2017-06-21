Саудовский король сменил наследного принца

Саудовский король Сальман сменил наследного принца, вместо Мухаммеда бен Наифа им будет 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман, сообщает утром в среду телеканал "Аль-Арабия".

Кроме того, Мухаммеда бен Наиф лишился поста главы МВД , который передан принцу Абдул-Азизу бен Сауду бен Наифу.

Мухаммед бен Наиф стал наследным принцем весной 2015 года, когда Сальман занял королевский трон. Тогда же королевский сын, министр обороны Мухаммед бен Сальман получил титул заместителя наследного принца.