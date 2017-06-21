Украинский нардеп устроил парад полуголых помощниц в бассейне

Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он в окружении полуголых девушек. Снимок нардеп подписал как протест ЛГБТ-параду в Киеве.

В завершении вчерашней темы. Я и мой парад! Мы за традиционные ценности и семь , - написал нардеп. На фото девять полуобнаженных девушек и Мосийчук стоят неподалеку от бассейна.