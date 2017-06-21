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Украинский нардеп устроил парад полуголых помощниц в бассейне
Фото: Ігор Мосійчук / Facebook
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он в окружении полуголых девушек. Снимок нардеп подписал как протест ЛГБТ-параду в Киеве.
В завершении вчерашней темы. Я и мой парад! Мы за традиционные ценности и семь , - написал нардеп. На фото девять полуобнаженных девушек и Мосийчук стоят неподалеку от бассейна.
По данным Страна.ua , на фото преимущественно помощницы нардепа - Ольга Виноградова, Дарья Бондаренко, пресс-секретарь Олега Ляшко Ярослава Пугачова, фотограф Анна Сенник, а также члены семьи нардепа.
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