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Порошенко рассказал, как служа в советской армии, мечтал о Пентагоне
Президент Украины Петр Порошенко заявил министру обороны США Джеймсу Мэттису, что с юных лет мечтал оказаться в Пентагоне.
"Я говорил вам, что моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне", — заявил Порошенко по-английски Мэттису в присутствии журналистов. Украинский президент не пояснил, что имеет в виду.
Порошенко (родился в 1965 году) служил в рядах советской армии с 1984 по 1986 год.
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