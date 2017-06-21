Порошенко рассказал, как служа в советской армии, мечтал о Пентагоне

"Я говорил вам, что моей мечтой с того момента, как я был в армии, было оказаться в Пентагоне", — заявил Порошенко по-английски Мэттису в присутствии журналистов. Украинский президент не пояснил, что имеет в виду.

Порошенко (родился в 1965 году) служил в рядах советской армии с 1984 по 1986 год.