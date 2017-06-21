Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к ядерному испытанию

Американские СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. По данным телеканала CNN, северокорейские рабочие проводили некие работы на входе в подземный полигон. Эту деятельность зафиксировали спутники-шпионы США.

Спецслужбы Соединенных Штатов не исключают, что Пхеньян приурочит испытания к очередным переговорам США и Китая, которые пройдут в среду в Вашингтоне. Там встретятся главы МИД минобороны двух стран.