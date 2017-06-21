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Спутники США зафиксировали подготовку КНДР к ядерному испытанию
Американские СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию. По данным телеканала CNN, северокорейские рабочие проводили некие работы на входе в подземный полигон. Эту деятельность зафиксировали спутники-шпионы США.
Спецслужбы Соединенных Штатов не исключают, что Пхеньян приурочит испытания к очередным переговорам США и Китая, которые пройдут в среду в Вашингтоне. Там встретятся главы МИД и минобороны двух стран.
Напомним, Белый дом пытается убедить Пекин оказать давление на КНДР, так как 90 процентов внешней торговли Северной Кореи приходится на Китай. Как отмечает РИА Новости, во вторник Дональд Трамп неожиданно заявил, что усилия Китая "не сработали".
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