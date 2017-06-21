Спецслужбы ДНР задержали напавших на патруль ОБСЕ

Сотрудники спецслужб Донецкой народной республики (ДНР) задержали людей, которые 20 июня напали на патруль ОБСЕ . Инцидент произошел около полудня в районе железнодорожного вокзала города Ясиноватая, передает ТАСС

К представителям международной организации подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два человека в камуфляже, масках и с оружием. Они произвели несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия. Чуть позже их удалось задержать. Сейчас они дают показания.

По предварительным данным, "это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства республики, а также для запугивания сотрудников ОБСЕ", заявили в командовании ДНР. Уже установлено, что задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР.

"Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб", уточнили в ведомстве. Напомним, ОБСЕ - это крупнейшая в мире организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран.