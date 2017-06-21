В ДНР подозревают украинские спецслужбы в заказе нападения на патруль ОБСЕ

Нападение на наблюдателей ОБСЕ в самопровозглашенной Донецкой народной республике носит заказной характер со стороны украинских спецслужб, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление оперативного командования ДНР.

Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту на контролируемой ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием, машина наблюдателей получила небольшие повреждения. Несколько мужчин военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших.

"Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб", — говорится в сообщении.