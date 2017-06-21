Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе своего приветственного слова Петру Порошенко отметил «большую вовлеченность» Вашингтона в дела Украины. Стенограмма встречи размещена на сайте Белого дома.

«Для меня большая честь встретиться с президентом Украины — страны, в дела которой мы очень сильно вовлечены», — заявил Трамп, добавив, что «это видно и об этом можно везде прочитать». Он отметил, что его администрация провела с Порошенко ряд «очень хороших дискуссий». В ответ Порошенко заявил, что «очень восхищается политикой главы США, его эффективными шагами в первые пять месяцев пребывания на посту».

Ранее во вторник президент Украины, находящийся с рабочим визитом в Вашингтоне, заявил о невероятной поддержке в США. «Мы имеем фантастическую программу», — поделился глава государства планами. Также он отметил, что «очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России Владимира] Путина».