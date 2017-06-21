Прокуратура Бельгии назвала терактом инцидент на Центральном вокзале

Представитель Федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт заявил, что взрыв на Центральном вокзале Брюсселя рассматривается как теракт. Его слова передает агентство Reuters

«Около 20:30 по местному времени на Центральном вокзале Брюсселя прогремел взрыв относительно малой мощности. размеру. Подозреваемый был нейтрализован патрулирующими здание силовиками. Мы не можем подтвердить, жив этот человек или мертв. Больше никаких жертв не было. Мы классифицировали этот инцидент как террористический акт», — заявил чиновник в ходе спешно созванной пресс-конференции в районе места ЧП.

Вечером 20 июня бельгийские СМИ сообщили о взрывах и стрельбе в районе вокзала на площади Гран-Плас. При этом информация была настолько противоречивой, что было неизвестно, сколько было преступников и какова их судьба.

22 марта 2016 года в Брюсселе была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт Завентем, а также станция метро «Маальбек». Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.