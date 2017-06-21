Порошенко и Тиллерсон обсудили «возвращение Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о затронутых темах и вопросах на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

В сообщении на официальной странице украинского президента в Facebook говорится о том, что Порошенко и Тиллерсон обсудили прекращение российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма . Также Порошенко сообщил, что был затронут вопрос об освобождении украинских пленных на Донбассе.

Этот вопрос должен быть решен максимально быстро , - отмечается в сообщении. Были затронуты темы о поставках на Украину оборонительных вооружений и усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.