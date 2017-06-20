Порошенко обсудил с вице-президентом США реформы на Украине

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Вице-президент обратил внимание на поддержку США Нормандского формата переговоров для реализации Минских договорённостей и подчеркнул важность продолжения реформ, направленных на борьбу с коррупцией и улучшение делового климата», — говорится в сообщении.