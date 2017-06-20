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Порошенко обсудил с вице-президентом США реформы на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом реформы на Украине и минские соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Вице-президент обратил внимание на поддержку США Нормандского формата переговоров для реализации Минских договорённостей и подчеркнул важность продолжения реформ, направленных на борьбу с коррупцией и улучшение делового климата», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Порошенко провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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