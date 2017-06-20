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США призвали признать ХАМАС террористической организацией
США призвали Совет Безопасности ООН признать исламистскую группировку ХАМАС террористической и принять соответствующую резолюцию. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
«Мы должны назвать ХАМАС ответственной за ракеты, летящие из Газы, и мы должны назвать ХАМАС террористической организацией в резолюции, с последствиями для всех, кто продолжает её поддерживать», — приводит слова Хейли Haaretz.
В марте в секторе Газа был убит один из лидеров движения ХАМАС.
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