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США призвали признать ХАМАС террористической организацией

ХАМАС просят признать террористической организацией
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США призвали Совет Безопасности ООН признать исламистскую группировку ХАМАС террористической и принять соответствующую резолюцию. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.
«Мы должны назвать ХАМАС ответственной за ракеты, летящие из Газы, и мы должны назвать ХАМАС террористической организацией в резолюции, с последствиями для всех, кто продолжает её поддерживать», — приводит слова Хейли Haaretz.
В марте в секторе Газа был убит один из лидеров движения ХАМАС.
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В мире Происшествия США
Газета "Гаарец"
Хамас ООН Совбез ООН
Никки Хейли
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