Мэр Львова намерен эвакуировать из города всех детей из-за мусорного коллапса

Львов оказался перед угрозой эпидемии инфекционных заболеваний. С таким заявлением выступил мэр города Андрей Садовый , передает LIFE

«Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусмотреть возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря и в другие страны», — заявил Садовый.

Своё заявление Садовый сделал на оперативном брифинге. Подобная ситуация сложилась в связи с тем, что власти города не смогли организовать вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов. По данным медиков, горожанам угрожает дизентерия и лептоспироз. Эти заболевания переносят крысы, популяция которых во Львове резко возросла в связи с мусорным коллапсом. Более 8700 тонн твёрдых бытовых отходов скопилось на 403 свалках города. Каждый день количество неутилизированного мусора увеличивается на 200 тонн.