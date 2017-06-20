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Глава Минфина США: расширение санкций призвано сохранить давление на Россию

В США объяснили расширение санкций против РФ
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Расширение Минфином США санкций нацелено на сохранение давления на Россию для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщается в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.
«Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (кризиса на Украине. — RT)», — говорится в заявлении.
Мнучин пояснил, что США поддерживают суверенитет Украины, и облегчения санкций не произойдёт, «пока Россия не выполнит Минские соглашения».
Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине.
В МИД России заявили, что Москва приступает к проработке ответных мер на санкции США.
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Казначейство США МИД
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