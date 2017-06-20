Глава Минфина США: расширение санкций призвано сохранить давление на Россию

Расширение Минфином США санкций нацелено на сохранение давления на Россию для выполнения Минских соглашений. Об этом сообщается в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

«Эти изменения будут поддерживать давление на Россию, чтобы двигаться в направлении дипломатического решения (кризиса на Украине. — RT)», — говорится в заявлении.

Мнучин пояснил, что США поддерживают суверенитет Украины, и облегчения санкций не произойдёт, «пока Россия не выполнит Минские соглашения».

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине.