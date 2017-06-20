Американский президент не стал устраивать главе Украины Петру Порошенко своё фирменное долгое рукопожатие. На это обратил внимание пользователь Крис Сампсон в своём аккаунте в Twitter.

Awkward

Trump meets leader of Ukraine. Doesn't pull magic handshake trick this time with Poroshenko — Chris Sampson (@TAPSTRIMEDIA) 20 июня 2017 г.

«Неловко. Трамп встречается с лидером Украины. На этот раз обошлось без его волшебного рукопожатия с Порошенко», - написал Сампсон.