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Трамп лишил Порошенко "фирменного" рукопожатия
Американский президент не стал устраивать главе Украины Петру Порошенко своё фирменное долгое рукопожатие. На это обратил внимание пользователь Крис Сампсон в своём аккаунте в Twitter.
Awkward— Chris Sampson (@TAPSTRIMEDIA) 20 июня 2017 г.
Trump meets leader of Ukraine. Doesn't pull magic handshake trick this time with Poroshenko
«Неловко. Трамп встречается с лидером Украины. На этот раз обошлось без его волшебного рукопожатия с Порошенко», - написал Сампсон.
Рукопожатие Трампа и Порошенко длилось всего несколько секунд. Американская пресса неоднократно обращала внимание на сильное рукопожатие президента США. 10 февраля 2017 года на встрече в Белом доме Трамп жал руку премьер-министру Японии Синдзо Абэ в течение 19 секунд. Видео рукопожатия стало хитом интернета.
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