Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и детальной

Об этом Порошенко сказал на брифинге по итогам встречи.

«Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твёрдую поддержку со стороны США — поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твёрдую поддержку в продолжении реформ на Украине», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.