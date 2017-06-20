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Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и детальной
Президент Украины Пётр Порошенко назвал встречу с американским лидером Дональдом Трампом полноценной и детальной.
Об этом Порошенко сказал на брифинге по итогам встречи.
«Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твёрдую поддержку со стороны США — поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твёрдую поддержку в продолжении реформ на Украине», — цитирует телеканал «112 Украина» Порошенко.
Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер выложил в своём Twitter фотографию со встречи Трампа и Порошенко.
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