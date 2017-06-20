Пентагон назвал «небезопасным» перехват самолета-разведчика США российским истребителем

Пентагон обвинил Россию в небезопасном перехвате американского самолета-разведчика RC-135 над Балтийским морем, сообщает Reuters

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что американский самолет «не совершал чего-либо, чтобы спровоцировать такое поведение». По словам Дэвиса, российский пилот слишком быстро летел и «слабо контролировал» истребитель.

Ранее Минобороны России сообщило, что российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135. По данным Минобороны, RC-135 совершил попытку сближения с Су-27 с помощью провокационного разворота.

В Минобороны отметили, что после этого инцидента в зону вошел еще один самолет-разведчик RC-135, который также был перехвачен Су-27.