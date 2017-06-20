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Guardian: На Украине приём Порошенко в Белом доме могут воспринять как «унижение»

Прием в Белом может стать «унижением» для Порошенко
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На Украине и в Европе приём украинского лидера Петра Порошенко в Белом доме могут воспринять как «унижение». Об этом пишет The Guardian.
Ранее стало известно, что Порошенко в Вашингтоне примет вице-президент США Майк Пенс, после чего они «заглянут» к Дональду Трампу.
Как пишет издание, данный формат позволит главе Белого дома не делать заявлений о двусторонних отношениях и о Крыме.
По мнению The Guardian, такое обращение с Порошенко будет воспринято на Украине, в остальной Европе и многими американскими политиками в качестве «предвзятого унижения». Особенно учитывая число мировых лидеров, с которыми уже встречался Трамп с момента вступления в должность.
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В мире США
The Guardian
Дональд Трамп Майк Пенс Петр Порошенко
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