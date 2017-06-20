Guardian: На Украине приём Порошенко в Белом доме могут воспринять как «унижение»

На Украине и в Европе приём украинского лидера Петра Порошенко в Белом доме могут воспринять как «унижение». Об этом пишет The Guardian

Как пишет издание, данный формат позволит главе Белого дома не делать заявлений о двусторонних отношениях и о Крыме.

По мнению The Guardian, такое обращение с Порошенко будет воспринято на Украине, в остальной Европе и многими американскими политиками в качестве «предвзятого унижения». Особенно учитывая число мировых лидеров, с которыми уже встречался Трамп с момента вступления в должность.