Президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство имеет «фантастическую поддержку» со стороны США. Об этом украинский лидер написал во вторник, 20 июня, в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Украина имеет фантастическую поддержку США», - сообщил Порошенко.

По его словам, для Киева важно, чтобы встреча с официальным Вашингтоном прошла раньше, чем с Москвой. «Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», - отметил Порошенко. Украинский лидер также подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией» и чтобы «никому не оставить ни одного шанса на несправедливость».

Ранее в Белом доме подтвердили встречу президента США Дональда Трампа и Порошенко. Сообщалось, что мероприятие состоится во вторник, 20 июня, в 11:00 по местному времени (18:00 мск).

В понедельник, 19 июня, Порошенко вылетел в США с рабочим визитом. В Вашингтоне глава государства встретился с представителями украинской диаспоры.