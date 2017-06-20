Американской авиации очертили бесполетную зону

В ходе сирийского конфликта произошел инцидент, способный серьезно осложнить российско-американские отношения: коалиция во главе с США сбила самолет правительственных сил Су-22. Дамаск назвал случившееся «вопиющим нарушением суверенитета страны». В свою очередь, Минобороны РФ заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках двустороннего меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации в ходе сирийской кампании. Инцидент с Су-22 стал уже второй атакой на ВВС Сирии после апрельского авиаудара по базе «Шайрат», предпринятого после смены администрации в Белом доме.

Курдско-американская ловушка

Представители возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) утверждают, что сирийский Су-22 был сбит из-за того, что якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сил демократической Сирии» (СДС). Инцидент произошел 18 июня около 19:00 по сирийскому времени (совпадает с московским) в 40 км к югу от города Ракка. Су-22 был уничтожен американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet, выпустившим по цели ракету «воздух—воздух», пилот катапультировался. В понедельник пришло сообщение, что он был найден и эвакуирован сирийскими военными.

Как утверждают в штабе коалиции, действия американской авиации «согласуются с принципами коллективной самообороны». Позицию СДС, состоящих преимущественно из курдских отрядов, огласил их официальный представитель Таляль Село: «Силы режима проводят атаки с использованием авиации, артиллерии и танков в районах, которые наши бойцы освободили три месяца назад». По словам господина Село, атаки нацелены на то, чтобы помешать проведению операции по освобождению Ракки, и «Силы демократической Сирии» «будут вынуждены давать отпор сирийским военным, пользуясь своим законным правом на самооборону».

Инцидент с Су-22 стал во многом следствием запутанной военно-стратегической ситуации в провинции Ракка. Чем дальше продвигаются правительственные войска на юг, к городу Ракка (столице самопровозглашенного «халифата»), тем выше вероятность их столкновения с курдскими отрядами и с американцами, которые наращивают свое присутствие в Сирии и поддержку СДС. При этом, как считают военные эксперты, ИГ сознательно сталкивает своих противников — исламисты сдают территории сирийской армии практически без боя, заманивая их в «курдско-американскую ловушку». Нельзя исключить, что сирийская авиация действительно бомбила позиции ИГ, как уверяют в Дамаске, но по ошибке нанесла удар и по курдам, что спровоцировало американский ответ.

«Циничное нарушение суверенитета»

Уничтожение сирийского самолета вызвало беспрецедентно жесткую реакцию в Москве. Минобороны РФ заявило, что прекращает с 19 июня взаимодействие с американцами в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. «Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии — циничное нарушение суверенитета страны»,— говорится в официальном сообщении военного ведомства. Минобороны РФ считает, что «неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием борьбы с терроризмом против законных вооруженных сил государства—члена ООН » — это «грубейшее нарушение международного права и фактически военная агрессия».

В министерстве пояснили причины прекращения взаимодействия с США по меморандуму, разработанному в октябре 2015 года и содержащему комплекс правил и ограничений для авиации двух стран в Сирии. По данным российских военных, в момент поражения Су-22 истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet в воздушном пространстве Сирии находились самолеты российских ВКС, однако «командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим».

В свою очередь, представители коалиции во главе с США, действующей в Сирии, утверждают, что 18 июня несколько раз общались с российскими военными по специальному каналу связи, который, по их мнению, «доказал свою эффективность».

«Опасная риторика»

Минобороны России потребовало от США «тщательного расследования с предоставлением его результатов и принятых мер». И предупредило: «В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами ПВО в качестве воздушных целей». Иными словами, Москва обозначает «красную линию», которую не должна пересекать авиация США и их союзников.