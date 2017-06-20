США потребовали от КНДР освободить трех американцев

Северная Корея должна освободить трех ранее осужденных в республике американских граждан. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона . Оно было обнародовано в связи с кончиной 22-летнего Отто Фредерика Вомбиера, освобожденного на минувшей неделе в КНДР.

"Мы возлагаем на Северную Корею ответственность за несправедливое заключение Отто Вомбиера в тюрьму и требуем освобождения трех других незаконно задержанных американцев", - подчеркнул Тиллерсон. Глава внешнеполитического ведомства также выразил соболезнования родителям Вомбиера, передает ТАСС

Студент был обвинен в КНДР в попытке "подорвать единство корейского народа". Первого января прошлого года он сорвал со стены в гостинице политический плакат, за что был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Неделю назад Вомбиер был освобожден и передан представителям США. При этом молодой человек находился в коме. У него, как объяснили американские медики, было тяжелое поражение всех отделов головного мозга. Точной информации о том, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, нет.