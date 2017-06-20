Освобожденный в КНДР американский студент Уормбиер скончался

Освобожденный КНДР американский студент Отто Уормбиер скончался, говорится в распространенном в понедельник заявлении семьи.

"Отто умер сегодня в 2.20 пополудни в окружении любящей семьи", — говорится в заявлении.

"К сожалению, ужасные пытки, которым подвергся наш сын от рук северокорейцев, не оставили другого возможного исхода", — говорится в заявлении.

По данным УВКПЧ ООН, Уормбиер находился в коме с марта 2016 года после того, как принял снотворное, которое ему дали в тюрьме. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.