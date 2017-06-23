СМИ: украинские депутаты готовят импичмент Порошенко

Инициатором процесса является партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам источника "в Батькивщине", партия единогласно поддерживает импичмент Порошенко из-за того, что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

Сообщается, что эту инициативу поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". Также за отставку Порошенко выступили некоторые внефракционные депутаты.

Источники заявили, что "на завершающем этапе" процедуру отстранения Порошенко от власти поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко , "хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается".

Отмечается, что конституция Украины предусматривает возможности импичмента главы государства, однако закон о его процедуре за время независимости Украины не появился.

В настоящее время закон внесен в Верховную раду , вскоре его должны рассмотреть.

В ноябре 2016 года сообщалось, что почти половина украинских граждан поддерживала отставку Порошенко.