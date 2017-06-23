Главные события у вас в почте
СМИ: украинские депутаты готовят импичмент Порошенко
Несколько парламентских фракций Украины намерены запустить процедуру импичмента президента страны Петра Порошенко. Об этом пишет газета "Известия".
Инициатором процесса является партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По словам источника "в Батькивщине", партия единогласно поддерживает импичмент Порошенко из-за того, что "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".
Сообщается, что эту инициативу поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь". Также за отставку Порошенко выступили некоторые внефракционные депутаты.
Источники заявили, что "на завершающем этапе" процедуру отстранения Порошенко от власти поддержит и Радикальная партия Олега Ляшко, "хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается".
Отмечается, что конституция Украины предусматривает возможности импичмента главы государства, однако закон о его процедуре за время независимости Украины не появился.
В настоящее время закон внесен в Верховную раду, вскоре его должны рассмотреть.
В ноябре 2016 года сообщалось, что почти половина украинских граждан поддерживала отставку Порошенко.
Оставить комментарий