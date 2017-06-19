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Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне
Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Вместо президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне встретится вице-президент Майкл Пенс. По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, встреча запланирована на 20 июня. «Как я понимаю, с ним встретится вице-президент», - приводит слова Пенса ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский заявил, что Порошенко проведет встречу с Трампом.
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