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ТК «Звезда»

Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне

Трамп не примет Порошенко в Вашингтоне
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Вместо президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне встретится вице-президент Майкл Пенс. По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, встреча запланирована на 20 июня. «Как я понимаю, с ним встретится вице-президент», - приводит слова Пенса ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Александр Спиваковский заявил, что Порошенко проведет встречу с Трампом.
В мире США
ИТАР-ТАСС
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