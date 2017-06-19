Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать американские самолеты

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы имеющей место угрозе от России «сбивать американские самолеты» в Сирии. По его словам, США будут делать все для защиты своих интересов, сообщает журналист New Yorker Адриан Каррасквилло в своем Twitter.

Spicer reading from statement on Russia threat to down American planes in Syria. Says US will do what they have to do to protect interests. — Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) 19 июня 2017 г.

Отметим, западные СМИ своеобразно интерпретировали заявление российского Минобороны об атаке США на самолет ВВС Сирии, в котором говорилось о сопровождении российскими средствами ПВО самолетов международной коалиции. По мнению западных СМИ, Минобороны пригрозило сбивать американские самолеты, чего в действительно не было.

Напомним, в воскресенье был сбит Су-22 сирийских ВВС, пилот выжил. В коалиции США заявили, что удар был нанесен в рамках самообороны. После этого Минобороны России прекратило взаимодействие с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.