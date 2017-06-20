В ДНР начали разбирательство о нападении на наблюдателей ОБСЕ

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики начало разбирательство в связи с заявлением миссии ОБСЕ о нападении на наблюдателей на территории ДНР, сообщил РИА Новости во вторник представитель оборонного ведомства.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине заявила о нападении на наблюдателей в самопровозглашенной ДНР.

"По данному заявлению идет разбирательство, в том числе на тему его правдивости", — сообщил собеседник агентства.