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В ДНР начали разбирательство о нападении на наблюдателей ОБСЕ

В ДНР напали на наблюдателей ОБСЕ
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Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики начало разбирательство в связи с заявлением миссии ОБСЕ о нападении на наблюдателей на территории ДНР, сообщил РИА Новости во вторник представитель оборонного ведомства.
Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине заявила о нападении на наблюдателей в самопровозглашенной ДНР.
"По данному заявлению идет разбирательство, в том числе на тему его правдивости", — сообщил собеседник агентства.
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