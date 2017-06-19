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В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе вместо АТО
Так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе предлагается заменить «войсковой операцией». Об этом в понедельник, 19 июня, на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Парламентарий прокомментировал новый законопроект, который разрабатывает администрация президента страны Петра Порошенко. «Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не Службой безопасности Украины (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом», — написал он.
«Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий, по вопросам обороны также руководство осуществляет Генштаб. Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств Вооруженными силами Украины в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных», — объяснил Тымчук.
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