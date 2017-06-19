Главные события у вас в почте
Порошенко прокомментировал решение ЕС о продлении санкции против Крыма
Президент Украины Пётр Порошенко с одобрением отнёсся к решению Европейского союза на год продлить санкции в отношении Крыма.
«Приветствую решение Совета ЕС продлить ещё на год «Крымский пакет» санкций», — написал Порошенко в Twitter.
Ранее в Крыму заявили, что решение ЕС не стало неожиданностью.
19 июня Европейский союз продлил санкции против Крыма до 23 июня 2018 года.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Оставить комментарий