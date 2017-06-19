Порошенко прокомментировал решение ЕС о продлении санкции против Крыма

«Приветствую решение Совета ЕС продлить ещё на год «Крымский пакет» санкций», — написал Порошенко в Twitter.

Ранее в Крыму заявили, что решение ЕС не стало неожиданностью.

19 июня Европейский союз продлил санкции против Крыма до 23 июня 2018 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.