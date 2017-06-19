СМИ: Имам защищал водителя наехавшего на прохожих в Лондоне фургона от толпы

Заведующий мечетью имам защищал подозреваемого в наезде на пешеходов у парка Финсбери в Лондоне водителя грузовика от толпы до приезда полиции.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.

Как отмечают сотрудники телеканала, эти свидетельства созвучны с заявлением представителей мусульманской общины, которые поблагодарили некоего Мохамеда Махмуда , «чьи храбрость и мужество помогли стабилизировать сложившуюся ситуацию

и предотвратить дальнейшее травмирование и гибель людей».

В ночь на 19 июня на вышедших из мечети около парка Финсбери в Лондоне пешеходов наехал фургон. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере 10 пострадали. Водитель грузовика задержан.