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СМИ: Имам защищал водителя наехавшего на прохожих в Лондоне фургона от толпы
Заведующий мечетью имам защищал подозреваемого в наезде на пешеходов у парка Финсбери в Лондоне водителя грузовика от толпы до приезда полиции.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев.
Как отмечают сотрудники телеканала, эти свидетельства созвучны с заявлением представителей мусульманской общины, которые поблагодарили некоего Мохамеда Махмуда, «чьи храбрость и мужество помогли стабилизировать сложившуюся ситуацию
и предотвратить дальнейшее травмирование и гибель людей».
В ночь на 19 июня на вышедших из мечети около парка Финсбери в Лондоне пешеходов наехал фургон. В результате происшествия один человек погиб, по меньшей мере 10 пострадали. Водитель грузовика задержан.
Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала произошедшее потенциальным терактом.
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