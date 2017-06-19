В Донбасс пойдут иным путем

В Киеве разработан новый план «мирной реинтеграции» ДНР и ЛНР.

Через три года после начала конфликта в Донбассе, в преддверии намеченного на эту неделю визита Петра Порошенко в США украинские власти меняют свою стратегию на неподконтрольных территориях. Как стало известно “Ъ” , разрабатываемый в президентской администрации законопроект предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса. Декларируя готовность запустить процесс сближения с мятежными регионами, авторы документа даже готовы изменить правовой статус «оккупированных территорий». Впрочем, вокруг положений еще не принятого закона уже развернулась ожесточенная борьба. Новую интеграционную инициативу Киева грозит сорвать предложение объявить в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей (в том числе в таких городах, как Мариуполь) военное положение.

Спецоперация «Реинтеграция»

То, что законопроект о «реинтеграции оккупированных территорий Донбасса» должен быть принят в ближайшее время, сообщил в конце прошлой недели сам президент Порошенко — во время посещения контролируемых Киевом районов Донецкой области. По словам главы украинского государства, документ, который разрабатывается по его поручению, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко , представляющая пропрезидентский «Блок Петра Порошенко» (БПП), подтвердила, что документ будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

По данным источников “Ъ” в Раде, депутаты могут приступить к рассмотрению документа уже на этой неделе, когда Петр Порошенко отправится с визитом в США. При этом опрошенные “Ъ” депутаты и эксперты в Киеве обращают внимание на то, что новая интеграционная инициатива, прозвучавшая для многих неожиданно (учитывая ситуацию в так называемой зоне АТО), была обнародована за считаные дни до намеченного на эту неделю визита президента Порошенко в Вашингтон и его первой встречи с Дональдом Трампом (напомним, что в Белом доме пока не назвали повестку дня предстоящих переговоров и сам статус визита, который в Киеве поспешили назвать «государственным»).

Депутат от Радикальной партии Игорь Попов объясняет действия президентского лагеря так: «Решение о реинтеграции Донбасса — это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне. Этих групп несколько, окончательное мнение по Украине не выработано, и мы пытаемся сыграть на опережение. При этом мы понимаем, что конкретные решения по Украине в Вашингтоне не могут быть приняты уже сейчас. Понимаем мы и то, что главными приоритетами для США остаются Россия и Иран, а не Украина».

В свою очередь, еще один депутат Рады, представляющий фракцию БПП и пожелавший остаться неназванным, призывает не сводить ситуацию к смотринам Петра Порошенко в Вашингтоне и считает инициативу главы государства новой попыткой разработать и реализовать «стратегию возвращения Донбасса путем мягкой силы — делая Украину привлекательной для жителей Донецка и Луганска, а не отталкивая их».

А что вместо АТО?

Напомним, что первая такая попытка была предпринята украинскими властями в сентябре прошлого года, когда на фоне новой договоренности о прекращении огня в Донбассе украинское правительство одобрило стратегию восстановления мира на «временно оккупированных территориях». Приоритетами мирного плана, который тогда огласил премьер Владимир Гройсман , стала реализация комплекса социально-экономических мер по «поддержке экономической активности и роста уровня жизни населения, восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию условий для социальной стабильности».

Новый план был воспринят как победа той части украинского руководства, которая не приемлет применяемый к Донбассу подход «отрезать и забыть», сформулированный радикально настроенной частью общества и многими представителями политической элиты. Однако последовавшая за этим блокада Донбасса, инициированная «ветеранами АТО» и стоявшими за ними олигархами, лишила украинские власти инициативы: план Гройсмана остался декларацией.

Сегодня в Киеве намерены предпринять новую попытку наладить контакты с «мятежными регионами», демонстрируя им преимущества нахождения в составе Украины. С этой целью, по данным собеседника “Ъ” в Раде, для населения контролируемых Киевом «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) предусмотрен «ряд льгот и послаблений». Кроме того, согласно новому законопроекту, планируется упростить порядок получения жителями непризнанных ДНР и ЛНР украинских пенсий, наладить торговлю между «отдельными районами» и территориями, подконтрольными Киеву, снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения,— нынешний лимит, составляющий 50 кг на одну легковую машину, будет повышен до 180 кг.

«Задача президента — продемонстрировать и Западу, и жителям ОРДЛО добрую волю Киева,— пояснил “Ъ” депутат Рады от БПП.— Петр Порошенко не теряет надежды сделать Украину привлекательной в глазах жителей Донбасса, он хочет доказать, что ее паспорта, позволяющие без виз ездить в Европу, лучше так называемых дэнээровских».

Еще одна мера, предусматриваемая новым законом,— прекращение «антитеррористической операции». Вместо нее в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.

Главная интрига — вопрос о том, на какие именно территории это положение будет распространено. По словам источника “Ъ”, близкого к администрации президента Украины, окончательное решение еще не принято, но, скорее всего, в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка, контролируемые Киевом.

По мнению собеседника “Ъ”, между планом мирной реинтеграции Донбасса и готовностью объявить в отдельных районах режим военного положения нет никакого противоречия. Он также убежден, что новые инициативы Киева ни в чем не противоречат минским соглашениям, о необходимости выполнения которых властями Украины в очередной раз напомнил президент РФ Владимир Путин 15 июня во время прямой линии.

«Военное положение вовсе не означает, что Украина склоняется к военному сценарию,— уверяет собеседник “Ъ”, близкий к администрации Петра Порошенко.— Суть изменений — в том, что если сейчас прифронтовыми городами фактически управляла Служба безопасности Украины , проводившая АТО, то после принятия закона руководящие функции перейдут к представителям армии. Это позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

Отсечение оппозиции

Между тем в «Оппозиционном блоке», который считается наиболее влиятельной политической силой в Донецкой и Луганской областях, выражают особое беспокойство по поводу того положения законопроекта, которое предусматривает отказ от проведения выборов на территориях, где объявлено военное положение. В связи с этим в «Оппозиционном блоке» подозревают, что истинная цель властей — лишить жителей Мариуполя и других городов, где критически относятся к нынешним украинским властям, права принимать участие в парламентских и президентских выборах, повышая тем самым показатели партии власти.

«Военное положение придумали именно для того, чтобы города, где власть пользуется наименьшей популярностью, не могли повлиять на итоги выборов»,— заявил “Ъ” бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Впрочем, источник “Ъ”, близкий к администрации Порошенко, подобную трактовку отвергает. По его словам, цель Киева — не «отсечь от голосования проблемные города», а «показать Западу, насколько критическая ситуация сложилась в прифронтовой зоне». При этом собеседник “Ъ” допускает, что «если в том же Мариуполе люди будут громко проявлять недовольство, то его жителям могут позволить провести выборы — в порядке исключения».

Одна коалиция, две концепции

Впрочем, основные дебаты вокруг закона идут вовсе не по вопросу о том, смогут ли голосовать жители прифронтовых городов. У политиков, группирующихся вокруг входящей в правящую коалицию партии «Народный фронт», вызывает недовольство сама направленность документа — на их взгляд, слишком пацифистская и мягкотелая. Наиболее решительно настроен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов . «Турчинов и другие политики, близкие к “Народному фронту”, стараются как можно чаще употреблять слово “война”. У Порошенко — иной имидж, в том числе в глазах Запада. К тому же в отличие от того же Турчинова, который предпочел бы огородить оккупированные территории стеной и превратить линию разграничения в полноценную границу, президент не готов отказаться от украинских земель»,— заверил собеседник “Ъ”, близкий к администрации главы государства. По его словам, на этой неделе в Раде при обсуждении законопроекта «предстоит столкнуться двум концепциям — президентской и турчиновской».

По мнению собеседников “Ъ” в Киеве, новый всплеск интереса властей к теме Донбасса объясняется в первую очередь внешнеполитическими факторами. Учитывая, что вскоре после встречи с Петром Порошенко в Вашингтоне президент США Дональд Трамп встретится в июле с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге, Киев хочет продемонстрировать ключевым внешним игрокам заинтересованность в скорейшем решении проблемы. Впрочем, как убежден экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, «речь идет не о реальных попытках мирной реинтеграции Донбасса, а об их имитации».

Максим Юсин, Сергей Строкань; Янина Соколовская, Киев