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Тюмень затопило после сильного шторма: видео

Улицы Тюмени ушли под воду
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На Тюмень обрушился сильный шторм, в результате которого затопило город. Непогода пришла в Тюмень вечером 17 июня. По словам жителей города, сильные ливни они ожидали 18 и 19 июня. Такая информацию поступила им в СМС-сообщениях от экстренных служб. Однако в городе до сих пор идет ливень, местами даже град, сила ветра достигает 23 м/сек. На кадрах, которыми очевидцы делятся в социальных сетях, видно, что дороги превратились в реки. Автомобили и автобусы буквально плавают в воде.
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В мире Происшествия Тюмень
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