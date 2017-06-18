Тюмень затопило после сильного шторма: видео

На Тюмень обрушился сильный шторм, в результате которого затопило город. Непогода пришла в Тюмень вечером 17 июня. По словам жителей города, сильные ливни они ожидали 18 и 19 июня. Такая информацию поступила им в СМС-сообщениях от экстренных служб. Однако в городе до сих пор идет ливень, местами даже град, сила ветра достигает 23 м/сек. На кадрах, которыми очевидцы делятся в социальных сетях, видно, что дороги превратились в реки. Автомобили и автобусы буквально плавают в воде.