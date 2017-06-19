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Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции
Во Франции в 553 из 577 избирательных округов подведены результаты выборов депутатов национального собрания страны.
Отмечается, что к настоящему моменту в 293 округах победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика". Таким образом партия Макрона получила абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.
Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 110 депутатских мандатов, кандидаты союзной партии MoDem ("Демократическое движение") получили 40 мандатов, Социалистическая партия - 28, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 17, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 16, Коммунистическая партия Франции - 10, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 8.
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