Экс-премьер Франции Вальс избран в парламент страны

Отмечается, что Вальс баллотировался в департаменте Эсон.

"Я хочу поблагодарить избирателей, которые пришли голосовать… Сегодня вечером я избран с 50,3% голосов", - сказал он.

По словам Вальса, он опередил свою соперницу "всего на 139 голосов".