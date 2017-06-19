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Экс-премьер Франции Вальс избран в парламент страны
Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил о том, что избрался в национальное собрание Франции, сообщает Le Parisien.
Отмечается, что Вальс баллотировался в департаменте Эсон.
"Я хочу поблагодарить избирателей, которые пришли голосовать… Сегодня вечером я избран с 50,3% голосов", - сказал он.
По словам Вальса, он опередил свою соперницу "всего на 139 голосов".
Ранее сообщалось, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые стала депутатом национального собрания Франции.
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