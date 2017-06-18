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Во Франции стартовал второй тур выборов в парламент
В воскресенье начался второй тур голосования в Национальное собрание во Франции, передает Reuters">Reuters.
Участки открылись в 8:00 (9:00 по московскому времени). В целом по стране голосование продлится до 18:00, но в крупных городах участки закроются в 20:00.
По мнению экспертов, явка на них будет крайне низкой. Это объясняется усталостью избирателей – в мае в стране прошли президентские выборы. Им предшествовала долгая предвыборная кампания.В первом туре голосования, который состоялся 11 июня, партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» набрала 28,21% процента голосов, партия «Республиканцы» --15,77%, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 13,20%, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 11,02 %, Социалистическая партия — 7,44% голосов.
В первом туре на участки пришли меньше половины французов — 48,71%. Для Франции, с ее традиционно активным электоратом, это самый низкий показатель за всю историю выборов в нижнюю палату парламента.
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