Во Франции стартовал второй тур выборов в парламент

В воскресенье начался второй тур голосования в Национальное собрание во Франции, передает Reuters ">Reuters.

Участки открылись в 8:00 (9:00 по московскому времени). В целом по стране голосование продлится до 18:00, но в крупных городах участки закроются в 20:00.

В первом туре на участки пришли меньше половины французов — 48,71%. Для Франции, с ее традиционно активным электоратом, это самый низкий показатель за всю историю выборов в нижнюю палату парламента.