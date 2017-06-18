Во Франции стартовал второй тур выборов в парламент

Второй тур голосования в Национальное собрание (нижняя палата парламента) стартовал во Франции в воскресенье, передает Reuters . Участки открылись в 8:00 (9:00 по московскому времени). Голосование продлится до 18:00, однако в больших городах проголосовать можно будет до 20:00.

Аналитики отмечают, что явка может упасть до рекордно низкого уровня из-за усталости избирателей после семимесячной предвыборной кампании (в мае в стране также прошли президентские выборы).

На участки пришли меньше половины французов — 48,71 процента, что является рекордно низким показателем за всю историю выборов в Нацсобрание.

Выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Марин Ле Пен набрала необходимые голоса, завоевав в своем округе доверие 46,02 процентов граждан. Ее ближайшие преследователи отстают в несколько раз.

Во втором туре участвуют кандидаты, получившие не менее 12,5 процентов голосов избирателей в первом туре.