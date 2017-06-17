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Савченко прокомментировала отмену закона, названного в ее честь
Украинский нардеп Надежда Савченко прокомментировала одобрение президентом страны Петром Порошенко закона, который фактически отменяет ранее принятый и названный в ее честь закон. В эфире телеканала «112 Украина» она заявила, что президент мог бы не подписывать этот документ, а просто наложить на него вето и предложить внести изменения в первоначальный закон, чтобы сбалансировать его нормы. Савченко рассказала, что обращалась в администрацию президента с предложениями поступить именно так.
«Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей», - сказала она.
По словам Савченко, она намерена обсудить с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Она также собирается подготовить закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.
«Будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине», - сказала она.
«Закон Савченко», принятый в 2015 году, предполагал, что один день предварительного заключения засчитывался как два дня реального срока. Принятие закона было инициировано нардепом Савченко, когда она находилась в заключении на территории России.
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