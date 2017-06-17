Савченко прокомментировала отмену закона, названного в ее честь

«Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей», - сказала она.

По словам Савченко, она намерена обсудить с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Она также собирается подготовить закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.

«Будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине», - сказала она.

«Закон Савченко», принятый в 2015 году, предполагал, что один день предварительного заключения засчитывался как два дня реального срока. Принятие закона было инициировано нардепом Савченко, когда она находилась в заключении на территории России.