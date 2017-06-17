Адмирал ВМС США рассказал о ситуации с эсминцем Fitzgerald

В Военно-морских силах США заявили о стабилизации ситуации с эсминцем USS Fitzgerald, об этом сообщает агентство Associated Press

По словам командующего Тихоокеанским флотом США адмирала Скотта Свифта, в данный момент ситуация с боевым кораблем стабилизировалась, и сейчас командование волнует только безопасность судна и благополучие военнослужащих. «Сейчас мы сосредоточены на двух вещах: безопасности корабля и благополучии моряков», – заявил адмирал.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии, из-за чего получил серьезные повреждения одного из машинных отделений, где располагаются вспомогательные механизмы корабля, и двух кают экипажа. Судно частично затоплено, двое моряков, включая капитана эсминца, получили серьезные травмы, семеро человек на данный момент считаются пропавшими без вести.