WP: украинские националисты стали реальной угрозой для демократичного Киева

Ультраправые силы на Украине участвовали в конфликте на востоке страны — и поэтому теперь им позволяют творить беззаконие и насилие, пишет американский политтехнолог Джош Коэн The Washington Post . По его словам, Киеву нужно не только заставить полицию исполнять законы, но и разорвать любые связи между властью и неонацистами, то есть выгнать членов соответствующих группировок из правительства. Помимо войны на востоке Украины Киев сталкивается с ещё одной угрозой для своего суверенитета — с мощными правыми группировками ультранационалистов, пишет в статье для The Washington Post Джош Коэн, который в Агентстве США по международному развитию (USAID) занимался в том числе экономическими реформами на пространстве бывшего Советского Союза. По его словам, националисты на Украине «не стесняются использовать насилие, чтобы добиваться своих целей, которые заведомо расходятся с той толерантной, ориентированной на Запад демократией, которой Киев нарочито стремится стать».

Примером тому может быть нападение на антивоенного активиста левого толка Станислава Сергиенко, которое приписывают как раз неонацистам, отмечает автор статьи. И, по его словам, «это только верхушка айсберга»: крайне правые и неонацистские группировки нападали на активистов и СМИ, срывали выставки искусства, антифашистские демонстрации, политические акции, заседания суда и празднование Дня Победы.

И, по мнению исследователей, проблема не только в том, насколько часто происходят подобные события, но и в самом факте, что повсеместно нападающие пользуются безнаказанностью. Тому есть причины: во-первых, праворадикальные группировки сыграли важную роль на заре войны с сепаратистами на востоке страны; а во-вторых, Киев опасается, что эти группировки могут свергнуть само правительство, тем более что попытки уже были и угрозы такого рода продолжаются.

Россия утверждает, что на Украине правят фашисты, но это — ложь, пишет Washington Post. Крайне правые партии не обладают широкой поддержкой народа, однако, эту угрозу всё же нельзя списывать со счетов, уверен автор статьи. Если власти не покончат с безнаказанностью ультраправых, то в дальнейшем они лишь осмелеют, и этому автор статьи приводит наглядные примеры.

«Правительству ещё не поздно принять меры, чтобы укрепить свой контроль над верховенством права», — обнадёживает Джош Коэн. Он предлагает, чтобы прежде всего власти установили принцип «нулевой толерантности» по отношению к насилию со стороны крайне правых. По его словам, президент Порошенко должен сделать эту цель главной для различных правоохранительных служб. Причём законодательная база для пресечения деятельности экстремистов на Украине есть — полиции просто нужно начать исполнять законы.

Ещё важнее, по его словам, чтобы правительство разорвало все связи между правоохранителями и праворадикальными организациями. Так, например, Министерство внутренних дел Украины сейчас возглавляет Арсен Аваков , а у него давние отношения с батальоном «Азов»* — парамилитарной группировкой, которая использует нацистскую символику и была интегрирована в украинскую армию в начале конфликта в Донбассе. Авакова обвиняли в том, что он использует членов группировки, чтобы угрожать оппозиционным СМИ. Заместитель Авакова при этом был членом неонацистской организации, а его советник выкладывает на свою страницу в соцсетях изображения фашистского лидера Бенито Муссолини и призывает к убийству гомосексуалистов.

«Таким чиновникам не место в правительстве, основанном на верховенстве права, они должны уйти», — пишет американский политолог. Более того, он предлагает провести тренинги по правам человека для всех офицеров полиции, чтобы улучшить их результаты и преследование преступлений на почве ненависти. «Демонстративные признаки симпатий или связи с экстремистами должны быть исключены».

Разобраться с этой ситуацией столь же важно для украинской демократии, как и исключить с помощью люстрации всех коррумпированных чиновников бывшего режима Януковича, пишет автор статьи. «Но действовать Порошенко должен сейчас же», — заявляет Джош Коэн в The Washington Post.

* Батальон «Азов» — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).