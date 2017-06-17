NY Post: российский бизнесмен портит яхтой вид на статую Свободы

Яхта миллиардера российского происхождения Евгения Швидлера вот уже два месяца мешает американцам и иностранным туристам наслаждаться видом статуи Свободы, возмущается New York Post. Впрочем, издание отмечает, что парковка яхты в этом месте не считается нарушением закона.

«Это не препятствование правосудию, это — преграда Свободе», — возмущаются авторы статьи в New York Post, сообщая о том, что последние два месяца миллиардер российского происхождения Евгений Швидлер паркует свою гигантскую яхту прямо перед статуей Свободы. По мнению американцев, эта яхта загораживает им любимый вид на символ их свободы и портит фотографии туристов.