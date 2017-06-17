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NY Post: российский бизнесмен портит яхтой вид на статую Свободы
Фото: Twitter
Яхта миллиардера российского происхождения Евгения Швидлера вот уже два месяца мешает американцам и иностранным туристам наслаждаться видом статуи Свободы, возмущается New York Post. Впрочем, издание отмечает, что парковка яхты в этом месте не считается нарушением закона.
«Это не препятствование правосудию, это — преграда Свободе», — возмущаются авторы статьи в New York Post, сообщая о том, что последние два месяца миллиардер российского происхождения Евгений Швидлер паркует свою гигантскую яхту прямо перед статуей Свободы. По мнению американцев, эта яхта загораживает им любимый вид на символ их свободы и портит фотографии туристов.
«Эта ситуация выглядит так: народная статуя против принадлежащей одному человеку лодки. Припаркованная там яхта мешает многим экскурсионным суднам с туристами, которые приезжают к статуе», — утверждает Роланд Льюис, президент некоммерческой организации Waterfront Alliance. Яхту Le Grand Bleu нефтяной магнат Швидлер получил в подарок от Романа Абрамовича. Будучи длиной в 370 футов, она считается одной из самых длинных в мире частных яхт. «Угнетающее зрелище. Обычно в США не встречаешься с тем, чтобы свободу и справедливость загораживали», — приводит издание слова 41-летнего туриста, приехавшего из штата Массачусетс. Впрочем, отмечает New York Post, миллиардер не нарушил законов, однако обычно яхты паркуются таким образом на день-два. Сообщается, что парковка в круизном терминале Манхэттена может обойтись в несколько тысяч долларов ежедневно.
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