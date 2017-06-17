Число пострадавших на американском эсминце в Японии выросло до трех человек

Число пострадавших, экстренно эвакуированных со столкнувшегося у берегов Японии с контейнеровозом американского эсминца, увеличилось до трех, сообщили ВМС США.

"Помимо капитана Бенсона еще двум морякам с (эсминца) Fitzgerald потребовалась экстренная эвакуация в госпиталь ВМС США Йокосука", — сообщил 7-ой флот ВМС США в своем микроблоге в Twitter. Сообщается, что пострадавшие получили рваные раны и ушибы.

Ранее ВМС сообщали об эвакуации двух членов экипажа, в том числе капитана, который был госпитализирован в стабильном состоянии, состояние других пострадавших оценивается.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.