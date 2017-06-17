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Семь человек числятся пропавшими без вести после ЧП у берегов Японии
В результате столкновения эсминца Военно-морских сил США Fitzgerald с филиппинским торговым судном семь членов экипажа военного корабля числятся пропавшими без вести, еще один пострадал. Такая информация появилась на японском телеканале NHK.
По данным агентства Reuters, американские ВМС не подтверждают информацию о моряках, пропавших без вести.
Инцидент произошел утром в субботу, 17 июня, неподалеку от японского порта Йокосука. Эсминец USS Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин, напоминает ТАСС.
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