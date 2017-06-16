Киевский офис социальной сети "ВКонтакте" закрыт после введенных украинскими властями санкций в отношении компании. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского представительства Влад Леготкин.

"Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - цитирует его агентство Укринформ

Представители "ВКонтакте" на Украине тогда заявили об аполитичности и пообещали защитить интересы пользователей и партнеров. По информации пресс-службы компании, ресурс ежемесячно посещает 16 млн пользователей, что делает его самой популярной социальной сетью на Украине.