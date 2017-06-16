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Евросоюз призвал США координировать с ним санкции против России
Брюссель потребовал от Вашингтона согласовывать принятие антироссийских санкций с властями Европейского союза. С таким заявлением выступили в пресс-службе Европейской комиссии. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Очень важно, чтобы потенциальные новые меры координировались с международными партнёрами с целью обеспечить их действие на межгосударственном уровне и поддерживать единство между союзниками, которые вводили санкции», — заявили в ведомстве.
С подобным же заявлением выступили и французские власти. 15 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали расширение списка ограничительных мер, направленных против Москвы.
14 июня Сенат США одобрил расширение списка антироссийских санкций. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Также под санкции подпадут те, кто планирует инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку. Новые ограничительные меры в отношении России рассматривались в качестве поправки в рамках законопроекта о санкциях против Ирана.
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