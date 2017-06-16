Евросоюз призвал США координировать с ним санкции против России

«Очень важно, чтобы потенциальные новые меры координировались с международными партнёрами с целью обеспечить их действие на межгосударственном уровне и поддерживать единство между союзниками, которые вводили санкции», — заявили в ведомстве.

С подобным же заявлением выступили и французские власти. 15 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали расширение списка ограничительных мер, направленных против Москвы.