Националисты заблокировали центр Киева в попытке помешать гей-параду

Активисты ряда украинских националистических организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения гей-парада в столице. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь запрещенного в России движения «Правый сектор» Артем Скоропадский

«Националисты многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада», — заявил Скоропадский, добавив, что приглашает всех собраться на свой марш.

Ранее в «Правом секторе» анонсировали альтернативное шествие, которое должно состояться одновременно с гей-парадом. Организаторы подчеркнули, что не будут «нападать на каких-то участников».

Гей-парад в Киеве назначен на 18 июня. Ожидается, что в нем примут участие около пяти тысяч человек. В июне 2016-го в ходе аналогичного мероприятия полицией были задержаны 50 противников акции. Тогда националисты угрожали членам ЛГБТ-сообщества, которые намеревались пройти маршем по украинской столице.